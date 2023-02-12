Семейная пара избивала и резала собутыльницу под Иркутском

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Семейная пара предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве женщины под Иркутском. Тело сбросили в реку.

Компания мужчин и женщин распивала спиртное в зимовье в селе Оек Иркутского района в ночь с 5 на 6 октября 2022 года. По версии следствия, у 31-летнего мужчины и его 24-летней жены возник конфликт с 39-летней женщиной, сообщили в СК РФ по Приангарью 12 февраля.

«Они [супруги] жестоко избили потерпевшую, после чего мужчина вонзил ей нож в спину, — считают в СК. — <…> Злоумышленники привели потерпевшую к реке, где нанесли ей поочередно не менее 15 ударов ножом, в том числе в область головы. Смерть женщины наступила на месте».

Тело сбросили в реку.

О пропаже женщины в полицию заявил ее сын. В водоеме нашли тело и нож.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью). Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в суд.