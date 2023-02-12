Новосибирцы на митинге потребовали снести «свечку» ГК «Расцветай» из-за проблем со школой

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Новосибирцы вышли на митинг, чтобы обратить внимание на переполненность одной из школ. Впритык к ней появилась многоэтажка группы компаний «Расцветай», против которой ранее выступали местные жители. Девелопер связан с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («Единая Россия»)

Попечительский совет школы №76 провел акцию с требованием к властям обратить внимание на переполненное образовательное учреждение и его недостаточную площадь. Фотографии опубликовало сообщество «Новосибирск 24/7» во «ВКонтакте».

Участники акции обратили внимание, что вместо развития участка школы вплотную к ней построили жилой комплекс «Расцветай на Обском». На нескольких плакатах было сказано: «Снесем небоскреб на Обской — вернем землю школе», «Школьный двор — детям, а не застройщикам». На других: «Нашим детям учебу в 1 смену», «Сегодня школа — завтра многоэтажка», «Высоток как килек в банке, а школа — одна».

Еще в 2019 году родители учащихся школы выступали против строительства 25-этажной «свечки» около учебного заведения. Они обращались в прокуратуру. Более того, в 2020 году многие участники общественных обсуждений на сайте «Электронная демократия» высказывались против разрешения застройщику на существенное отклонение от параметров проекта — уменьшения минимального размера площадок для игр озеленения в 4,5 раза и увеличения коэффициента плотности застройки с 2,5 до 6,65.



Несмотря на десятки категорически негативных отзывов, чиновники мэрии решили предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров, следует из документов. Они просто не стали учитывать многочисленные гневные сообщения новосибирцев «поскольку наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки».

Застройщик — ООО «СЗ „Расцветая на Обской“» — принадлежит через ООО «Расцветай инвест» экс-депутату новосибирского заксобрания Владиславу Савельеву. Это брат депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

Фото vk.com/nsk_24_7