Новосибирская область стала худшей по младенческой смертности в Сибири

© unsplash.com/Aditya Romansa
Новосибирская область стала худшей по младенческой смертности в Сибири
12 Фев 2023, 08:57

Младенческая смертность выросла в Новосибирской области. Регион оказался худшим в Сибири по общему числу погибших.

146 младенцев умерли в Новосибирской области в 2022 году, говорится в данных Росстата. Столько же было в 2021-м. Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. Смертность на 1 тыс. родившихся составила 5,4 — за год этот показатель вырос на 5,3%.

Худшее соотношение смертности на 1 тыс. родившихся оказалось в Республике Алтай — 8,6. Там за год умерли 24 ребенка (в 2021-м было 20)

В Красноярском крае за год скончались 137 младенцев (в 2021-м было 153). В Иркутской области — 120, в Кемеровской — 118.


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