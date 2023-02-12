Спасатели рассказали об опасности обрушения оставшихся подъездов после взрыва в новосибирской пятиэтажке

© vk.com/mass54

Уцелевшие после взрыва газа подъезды в новосибирской пятиэтажке могут обрушиться. Плиты уже начали расходиться.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) доставали из уцелевших квартир дома на улице Линейной документы и вещи жильцов. Спасатели заметили, что конструкциям угрожает обрушение.

«При разборе завалов некоторые плиты, уцелевших 1 и 2 подъездов начали расходиться и существует вероятность их обрушения. Работы осуществляются с осуществлением всех мер безопасности», — рассказали в МАСС.

Взрыв газа в пятиэтажке на улице Линейная произошел 9 февраля, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже. Начался пожар частично обрушились два подъезда. По последним данным, погибли 13 человек.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурантами стали 40-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. По версии следствия, они за несколько дней до взрыва могли чинить газовые плиты в доме, представляясь сотрудниками омского ООО «Межрегионгаз Сервис». Они отрицают вину.