Землетрясения произошли на Алтае и в Туве

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Землетрясения произошли на Алтае и в Туве
12 Фев 2023, 12:06

Землетрясения произошли в Алтайском крае и Туве 12 февраля. Интенсивность одного из них достигла 4,4 балла.

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщил Алтае-Саянский филиала геофизической службы РАН. Эпицентр находился примерно в 71 км к северо-востоку от Онгудая.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 2,8 балла.

Чуть ранее 12 февраля землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Каа-Хемском районе Тувы. Эпицентр был примерно в 100 км к востоку от Кызыла.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,4 балла.


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