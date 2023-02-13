Число погибших при взрыве в новосибирской пятиэтажке выросло до 14

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Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до 14. Шесть пострадавших остаются в больницах.

14 человек погибли при обрушении дома на улице Линейная в Новосибирске после взрыва газа, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 13 февраля.

Шесть человек, в том числе ребенок, остаются в больницах, уточнил первый замглавы ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев.

Взрыв в пятиэтажке на улице Линейная произошел 9 февраля около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже. Начался пожар частично обрушились два подъезда.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурантами стали 40-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. По версии следствия, они за несколько дней до взрыва могли чинить газовые плиты в доме, представляясь сотрудниками омского ООО «Межрегионгаз Сервис». Они отрицают вину.



Суд отправил обоих в СИЗО по ходатайству следствия.