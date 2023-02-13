В трещинах и с плесенью: глава района в Красноярском крае получила реальный срок за разрушенную школу

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Глава района в Красноярском крае осуждена за покупку здания под школу и детский сад с дефектами. За него она заплатила в 2,5 раза дороже реальной стоимости. Женщина вину не признала, ее приговорили к четырем годам заключения.

Емельяновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Емельяновского района Натальи Ганиной. Она признана виновной по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорена к четырем годам исправительной колонии общего режима. Также чиновница лишена права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления

В конце 2019 года Ганина в рамках национального проекта «Образование» приобрела образовательный центр, состоящий из школы и детского сада, стоимостью свыше 135 млн рублей в поселке Зеледеево. За объем по муниципальному контракту было перечислено 135 млн рублей

Техническая экспертиза здания не была проведена, не было и положительного заключения приемочной комиссии.

«Спустя непродолжительное время в здании деформировались двери, в питьевой воде появился желтый оттенок и запах канализации. Подвижность стен привела к многочисленным образованиям трещин, серьезной деформации наружного фасада здания. А весной, в результате таяния снегов, во все помещения первого этажа поступала вода, что повлекло к образованию плесени и грибка, — рассказали в прокуратуре, по материалам проверки которой было возбуждено дело. — В этой связи, учебный процесс в школе был приостановлен, длительное время дети, в виду отсутствия поблизости других школ, в которые мог быть организован их подвоз, обучались в дистанционном формате».

Качество строительных работ не соответствовало требованиям технических и градостроительных регламентов и проектной документации, установлено экспертизой. При этом согласно заключению эксперта фактическая стоимость построенного здания не превышает 55 млн рублей.

Подсудимая вину не признала.

С учетом позиции прокурора виновной назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Суд посчитал невозможным исправление виновной и восстановление социальной справедливости без ее изоляции от общества. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовные дела о мошенничестве подрядчиком (ООО «КрасСтройКомплекс») и превышении должностных полномочий при осуществлении надзора за строительством школы находятся в производстве суда.