Школьница выжила после падения с восьмого этажа в Новосибирске

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Школьница выжила после падения с восьмого этажа в Новосибирске
13 Фев 2023, 09:25

Школьница выпала из окна многоквартирного дома в Новосибирске. Девочке удалось выжить.

13-летняя девочка выпала с балкона восьмого этажа дома по улице Экваторная, 16 в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Об этом «Родным берегам» сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев.

Выжить школьнице помог глубокий снег под окнами, пишет издания. Ее госпитализировали со сломанным бедром, черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов.

Известно, что девочка учится в школе №102. В учреждении прошлом совещание с участием комиссии по делам несовершеннолетних.


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