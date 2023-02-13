Один из крупнейших девелоперов России построит огромный квартал в Новосибирской области

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Группа «Эталон» получила разрешение на возведение первого корпуса жилого комплекса под Новосибирском. Всего один из крупнейших девелоперов страны планирует построить в Кольцово 280 тыс. кв. метров.

Группа «Эталон» объявила о получении разрешения на строительство первого корпуса первой очереди ЖК в Кольцово. Площадь здания переменной этажности (9−16 этажей) составит 24,5 тыс. кв. м.



Первая очередь строительства включает в себя восемь корпусов переменной этажности от 7 до 16 этажей. Предполагаемая реализуемая площадь всего будущего комплекса — 280 тыс. кв. м.

«Мы запускаем проект в восьмом регионе, что выводит нас на лидирующие позиции среди федеральных девелоперов. Выход в Новосибирск завершает первый этап региональной экспансии. Теперь мы планируем активно развивать региональные проекты из текущего портфеля и параллельно смотреть на другие перспективные регионы с точки зрения приобретения новых участков. Мы считаем, что дальнейшее расширение регионального присутствия открывает большие возможности для наращивания объемов бизнеса. При этом внедрение стандартизации и цифровых технологий позволяет нам увеличить доступность продукта для региональных покупателей при сохранении высоких уровней маржинальности», — комментирует президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Группа «Эталон» приобрела участок под строительство проекта в октябре 2021 года. Новосибирск стал вторым после Омска рынком компании в Сибири. На начало 2023 года география присутствия застройщика включает восемь регионов: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань.

В сообщении девелопера отмечается, что Кольцово обладает «необходимой инфраструктурой». Участок примыкает к жилым кварталам и лесному массиву. В 25 минутах езды находится Академгородок и бизнес-инкубатор Академпарка.

Завершение всех очередей проекта запланировано на четвертый квартал 2029 года.