Тувинского депутата из «ЕР» отпустили под подписку после убийства человека на охоте

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Тувинского депутата из «ЕР» отпустили под подписку после убийства человека на охоте
13 Фев 2023, 10:17

Депутата парламента Тувы обвинили в убийстве человека на охоте. Его отпустили под подписку о невыезде.

44-летний депутат Верховного Хурала Тувы от «Единой России» Эчис-Балдир Нурзат охотился с двумя знакомыми в районе села Нарын. Единоросс увидел в прицеле объект на расстоянии 100−150 метров и выстрелил из ружья, на месте нашли тело мужчины, сообщает Baza без ссылки на источники.

«Охотники сами вызвали полицию», — утверждает телеграм-канал.

В СК РФ по Туве Тайге.инфо подтвердили факт возбуждения уголовного дела по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по этому инциденту.

«По версии следствия, 12 февраля 2023 года в местечке „Хондей“ сумона Нарынский Эрзинского района подозреваемый во время охоты, увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки „Егерь ВПО-114“ объект и приняв его за животное, произвел выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

По данным Baza, Нурзата отпустили под подписку о невыезде.

Эчис-Балдир Нурзат — помощником депутата Госдумы РФ Мергена Ооржака. Член «Боевого братства» и регионального отделения «Союза ветеранов Афганистана».


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