Иркутянка зарезала мужа прямо в больничной палате

13 Фев 2023, 12:25

В Иркутской области выясняются обстоятельства смерти в больнице 76-летнего мужчины. По данным следствия, на него напала с ножом супруга.

Тело 76-летнего мужчины было обнаружено 11 февраля в палате травматологического отделения городской больницы Иркутска. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

«По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу. От полученных ранений он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая попыталась свести счеты с жизнью, после чего была экстренно госпитализирована», — говорится в сообщении СК.

Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции, обстоятельства произошедшего выясняют следователи.


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