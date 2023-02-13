Мобилизованный новосибирец вернулся со «спецоперации» и умер

В Новосибирской области умер мобилизованный, вернувшийся со «спецоперации» в Украине. Также прошли похороны завербованного в ЧВК «Вагнер» осужденного.

Житель Черепановского района Михаил Нижегородцев был мобилизован 27 сентября и недавно вернулся домой во время «краткосрочного отпуска», сообщает государственное издание «Черепановский вестник».

«В деревне узнали, что он подбил танк противника и его должны представить к награде. И вдруг скоропостижно скончался», — пишет газета.

Причины смерти не уточняются.

Это уже 18-я подтвержденная смерть мобилизованных из Новосибирской области.

Кроме того, стало известно, что 3 января погиб уроженец Усть-Тарки Сергей Завацкий, сообщает сайт «Знамя труда» (входит в госхолдинг облправительства «Советская Сибирь»). Утверждается, что он погиб в Артёмовске (Бахмуте).

«В зоне СВО боец находился с ноября 2022 года. Последний раз звонил родным до Нового года. На передовую он отправился из мест лишения свободы в составе ЧВК „Вагнер“», — уточнило издание.

У Завацкого остался сын. Его мать живет в Германии, отец — в Рубцовске.

На сайте Татарского районного суда опубликован приговор в отношении полного тезки Завацкого, обратил внимание НГС. Он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть знакомого (ч. 4 ст. 111 УК). Пьяный Завацкий из-за ревности ударил приятеля скамейкой, а затем рукой в голову — пострадавший скончался в больнице. Он получил шесть лет колонии строгого режима.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 135−136.