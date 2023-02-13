Ростехнадзор нашел более 130 нарушений на теплосетях Новосибирска

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Ростехнадзор нашел более 130 нарушений на теплосетях Новосибирска
13 Фев 2023, 13:07

Ростехнадзор нашел 136 нарушений требований безопасности при проверке объектов «Новосибирской теплосетевой компании». Среди них — дефекты на трубопроводах и их теплоизоляции.

Сибирское управление Ростехнадзора провело согласованную внеплановую выездную проверку опасных производственных объектов III класса ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (управляется СГК).

«Выявлено 136 нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности. Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности для оценки фактического состояния трубопроводов тепловых сетей и экспертиза промышленной безопасности здания и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловых сетях (камер, каналов, неподвижных опор, подвижных опор); отсутствует тепловая изоляция трубопроводов; имеется дефекты (свищи) на трубопроводах», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении четырех должностных лиц ООО «Новосибирская теплосетевая компания» возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1. КоАП РФ.


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