Сибирские регионы попали в десятку с самым низким уровнем жизни в РФ

© vk.com/gov.tuva

Тува заняла последнее место в рейтинге качества жизни в России. Также в десятке хуже всего живущих Забайкалье, Бурятия и Республика Алтай, а в 30-ке Алтайский край, Омская и Иркутская области, Хакасия и Кузбасс.

Лидируют по уровню жизни в России Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой рейтинг.



Из сибиряков, по данным РИА, лучше всего живется жителям Новосибирской области. При этом регион оказался лишь на 21 строчке, но улучшил на 2 позиции результаты 2021 года. Следующий в рейтинге «сибиряк» — Красноярский край, но это уже 37 место, годом ранее он был на 44-м. Томичи лишь 49-е.

Остальные регионы Сибири расположились в последней 30-ке: Кузбасс, Иркутская область, Хакасия, Омская область, Алтайский край.

В замыкающей десятке — Республика Алтай, Бурятия, Забайкалье и Тува. Причем, Тува занимает последнее место среди всех учитываемых в рейтинге регионов.

При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.