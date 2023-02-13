НГАСУ отдавал подряды на уборку вуза связанной с ректором компании

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Одним из крупнейших подрядчиков Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) оказалась фирма, связанная с ректором этого же вуза. Она предоставляет клининговые услуги, и НГАСУ оказался ее единственным государственным заказчиком. Также подозрительные контракты нашлись у бывшей компании другого топ-менеджера университета.

С 2017 года бердская фирма «Аквасиб» получила 14 контрактов на уборку помещений от федерального учреждения «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет». На это обратила внимание «Гроза. Новосибирск».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НПК „Аквасиб“» было основано Юрием и Ольгой Сколубович. В 2012-м Юрий Сколубович стал ректором НГАСУ, но, судя по публичным данным, оставался совладельцем фирмы. В 2017 году «Аквасиб» перешел под контроль Евгения Соколова, полный тезка которого некоторое возглавлял профком студентов вуза, управление госконтрактов НГАСУ и отдел организации питания этого учреждения.

Именно с 2017 года «Аквасиб» и получал контракты на клининговые услуги от университета, который возглавляет бывший владелец этой фирмы Сколубович, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

13 из 14 контрактов были подписаны в формате «закупки у единственного поставщика» по максимальным ценам. 14-й в марте 2018 года «Аквасиб» заполучил по итогам конкурса, предложив максимальную стоимость на фоне конкурентов (22,770 млн при начальной цене в 22,774 млн, остальные компании предлагали выполнить услуги от 16 до 21 млн).

Общая сумма полученных «Аквасибом» контрактов от НГАСУ составляет 33,2 млн рублей. При этом вуз оказался единственным госзаказчиком фирмы. Ее хозяину Соколову сейчас принадлежит и другая компания, которой прежде владели Сколубовичи — ООО «Аргилит-с».

Юрий Сколубович — почетный работник высшего профессионального образования РФ, награжден знаком отличия Новосибирской области «За укрепление дружбы и согласия», обладатель звания «Заслуженный работник в области охраны окружающей среды Новосибирской области».

Кроме того, журналисты обнаружили примечательные контракты и у фирмы, связанной с нынешним директором проектного института при НГАСУ — «Сибстринпроекта» — Владимиром Капкайкиным, который до этого с 2014 года был был замдиректора «Сибстринпроекта». До конца 2020 года он вместе с Егором Кузьминым владел ООО «Сибпроминжиниринг» (сейчас фирма называется «Униторг»), и в 2016—2017 годах компания без конкурса получила четыре подряда от НГАСУ на проектную документацию для нескольких объектов на общую сумму 1,6 млн рублей.

При этом в первом контракте НГАСУ с «Сибпроминжиниргом» Капкайкин (на тот момент хозяин фирмы) и вовсе фигурирует как член конкурсной комиссии.