Мать с бывшим сотрудником органов похитили в Новосибирске дочь, вымогая квартиру

Пять человек пойдут под суд за похищение девушки в Новосибирске. В группу в основном входили ее родственники — они вымогали долю в квартире. Один из подельников ранее работал правоохранительных органах.

Новосибирские следователи завершили расследование дела о похищении человека, разбое и вымогательстве. Подельники и их жертва — в основном члены одной семьи.



По данным следствия, с августа по октябрь 2021 года мать потерпевшей совместно со своим братом и другом семьи разработали план похищения дочери. Они планировали заставить ее отказаться от доли в квартире, расположенной в Самаре.

Подельники приехали в Новосибирск и совершили попытку похищения девушки, однако им не удалось сделать это. Не оставляя попыток, мать нашла соучастника в Новосибирске — по данным прокуратуры, он — бывший сотрудник правоохранительных органов. Также к делу была привлечена бабушка девушки.

«3 марта 2022 года в вечернее время обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома в Советском районе Новосибирска, применяя насилие в отношении их 18-летней родственницы, путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия — газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку, лишив ее свободы, после чего принудительно поместили в салон автомобиля, на котором переместили потерпевшую в город Самара», — говорится в сообщении СК.

Девушку удерживали в доме, где требовали передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей.

8 марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище. Она вернулась в Новосибирск и обратилась в СК.

Четверо обвиняемых находятся под стражей, бабушка — под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.