Прапорщик в Бурятии отделался штрафом за хищение топлива для палаток

Прапорщик ВС РФ похитил топливо в Бурятии. Его оштрафовал на 110 тыс. рублей.

Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего прапорщика Владимира Гуськова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата), говорится в карточке дела.

«По указанию Гуськова дневальные ежедневно передавали ему неизрасходованное дизельное топливо, предназначенное для отопления жилых палаток. Образовавшиеся излишки на общую сумму более 30 тыс. рублей прапорщик передавал своему знакомому», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Гуськова к штрафу в размере 110 тыс. рублей. Максимальное наказание по вмененной статье — шесть лет колонии.

Приговор в законную силу пока не вступил.