Замгенпрокурора об отоплении в Сибири и повышении тарифов: «У нас что, своего российского угля нет?»

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Генпрокуратура заинтересовалась повышением тарифов ЖКХ в Алтайском крае. Ведомство недовольно митингами, но «должно быть на стороне людей». Заместитель генпрокурора также возмутился импорту угля для отопления.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил властям Алтайского края и местной прокуратуре «разобраться с ростом тарифов ЖКХ» после акций протеста, передает корреспондент «Интерфакса» с совещания.

«Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение — разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов», — утверждает Демешин.

Напомним, более 600 человек вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ в Барнауле, говорила депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ). Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали вернуть планку повышения «тарифов ЖКХ до уровня, не превышающего установленной правительством РФ предельной индексации в 9%». Кроме того, прокуратуру Алтайского края попросили проверить законность установления тарифов ЖКХ.

Ранее массовые акции против резкого повышения тарифов прошли в Рубцовске, жители Бийска выходили на пикеты. Кроме того, против резкого повышения тарифов ЖКХ протестуют в Новосибирской области.

По словам Демешина, потребители зачастую выполняют ту функцию, которую должны выполнять ФАС, власти и прокуроры: «Здесь работа прокуратуры края неудовлетворительна. Защищайте своих людей. В 2022 году на объектах малой теплоэнергетики края сформирован запас угля свыше 140%, при этом во второй декаде 2022 на котельных города Камень-на-Оби отмечался недостаток угля».

Кроме того, Демешин узнал, что «в ряд районов края осуществляются поставки угля из республики Казахстан»: «У нас что, своего российского угля нет? Стоимость угля, в том числе после тех скандалов, которые сотрясали регион, существенно увеличилась. Чем это обусловлено, где здесь роль власти?»

Напомним, что Россия на протяжении последних лет остается крупнейшим импортером угля из Казахстана. При этом цены на уголь для домохозяйств в Сибири продолжают расти, в 2021-м регионы даже столкнулись с беспрецедентным дефицитом топлива, хотя в Сибирском федеральном округе добывается основная доля российского угля.

По словам Демешина, еще в январе губернатору Алтайского края Виктору Томенко было направлено письмо с предложением «выработать план мероприятий по переходу на беспрепятственное снабжение котельных углем, добываемым на территории России». Также, по версии прокурора, снизить тарифы для населения помогла бы газификация: «Если мы будем менять более дорогой уголь на более дешевый газ, у нас тарифы уменьшатся».