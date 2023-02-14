Склад теплоарматуры загорелся в Улан-Удэ
© vk.com/vesu_u
В Улан-Удэ произошел крупный пожар. По предварительным данным, загорелся склад.
«Горит склад теплоарматуры на Трактовой. Дым столбом поднимается над городом», — сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».
По данным ГУ МЧС по Бурятии, на Трактовой «горят стройматериалы на открытой территории на площади около 50 квадратных метров». По предварительной информации пострадавших нет.
Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что в сторону горящего здания «промчались 13 машин скорой помощи с сиренами».
Новости из рубрики:
Последние материалы
Обыски в муниципальных учреждениях начались в Новосибирске Комитет поменявшего несколько партий единоросса одобрил отмену выборов мэра Новосибирска Склад теплоарматуры загорелся в Улан-Удэ Замгенпрокурора об отоплении в Сибири и повышении тарифов: «У нас что, своего российского угля нет?» Прапорщик в Бурятии отделался штрафом за хищение топлива для палаток
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo