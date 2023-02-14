Склад теплоарматуры загорелся в Улан-Удэ

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Склад теплоарматуры загорелся в Улан-Удэ
14 Фев 2023, 09:51

В Улан-Удэ произошел крупный пожар. По предварительным данным, загорелся склад.

«Горит склад теплоарматуры на Трактовой. Дым столбом поднимается над городом», — сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».

По данным ГУ МЧС по Бурятии, на Трактовой «горят стройматериалы на открытой территории на площади около 50 квадратных метров». По предварительной информации пострадавших нет.

Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что в сторону горящего здания «промчались 13 машин скорой помощи с сиренами».


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