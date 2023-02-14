Обыски в муниципальных учреждениях начались в Новосибирске

В некоторых муниципальных учреждениях Новосибирска начались обыски. Они могут быть связаны с уголовным делом в отношении главы частной транспортной компании.

Обыски прошли в муниципальных казенных учреждениях (МКУ) Новосибирска «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское» и «Центральное» 14 февраля, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также оперативные мероприятия начались в неназванных МКУ Советского района.

Действия силовиков связаны с уголовным делом в отношении руководителя компании «Транс-Логистик» Михаила Юлднова «по факту хищения бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов», утверждает издание.

ООО «Транс-Логистик», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Юлднову. По данным сайта госзакупок, с 2019 года фирма получала подряды на ликвидацию незаконных свалок от МКУ «Первомайское», МКУ «Советское», МКУ «Центральное», МКУ «Кировское», МКУ «Октябрьское», МКУ «Ленинское», МКУ «Калининское» и МКУ «Дзержинка». Общая сумма контрактов, по подсчетам Тайги. инфо, превысила 26 млн рублей.



Также Юлднову принадлежит ООО «Реверс». Эта фирма получала подряды от «Федеральной пассажирской компании» и дочерней структуры «Региональных энергетических сетей».