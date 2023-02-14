Новосибирская пара до смерти забила своего ребенка ногами

© 2gis.ru. Дом, где произошло убийство
Новосибирская пара до смерти забила своего ребенка ногами
14 Фев 2023, 14:00

Новосибирскую пару признали виновными в жестоком убийстве ребенка. Мужчина получил пожизненный срок.

Новосибирский областной суд признал 33-летнюю жительницу Каргатского района и 31-летнего мужчину виновными в убийстве ребенка. Они проживали в гражданском браке и до смерти забили шестилетнего мальчика, который был сыном женщины, рассказали в региональной прокуратуре.

«Суд установил, что виновная, проживая с сожителем в съемной квартире №20 дома №8 по улице Октябрьская в поселке Кудряши Новосибирского района, на протяжении более двух лет не занималась должным образом воспитанием малолетнего сына: не обеспечивала его достаточным количеством продуктов питания, одеждой, предметами, необходимыми для полноценного физического, психического и нравственного развития ребенка, — уточнили в ведомстве. — Полученные в виде социального пособия денежные средства тратила на приобретение алкогольных напитков, не обеспечила воспитание и обучение ребенка в дошкольном образовательном учреждении, не прикрепила ребенка к педиатрическому участку по месту жительства».

Обвинение считает, что мать сама применяла физическое насилие к ребенку, а также позволяла своему сожителю истязать его, в том числе «с использованием последним резинового шланга, металлической шумовки и пластиковой лопатки». Издевательства привели к психическому расстройству мальчика.

Так продолжалось до 19 марта 2021 года. Тогда мужчина и женщина в очередной потребовали от ребенка самостоятельно читать книгу.

«Из-за опасения спровоцировать агрессию с их стороны, ребенок не отреагировал на указанное требование, вызвав раздражение и неприязнь со стороны матери и отчима. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела потерпевшего, причинив переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника, отчего наступила смерть ребенка на месте совершения преступления», — решил суд.

Мужчину и женщину признали виновными по пункту «а» ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пунктам «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Кроме того женщина осуждена по ст. 156 УК (неисполненне обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением). Отчим приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима, женщина к 14 годам колонии общего режима.


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