Житель Забайкалья убил бабушку-инвалида
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Житель Читы признан виновным в убийстве находящейся в беспомощном состоянии бабушки. Ударив пенсионерку несколько раз и задушив, мужчина утверждал, что спасал ее от страданий.
Максим Мочалов осужден в Чите за убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Жертвой стала его 82-летняя бабушка-инвалид, с которой он жил в течение 2021 года.
«В декабре 2021 года у подсудимого на почве личной неприязни возник умысел на убийство бабушки, находившейся в беспомощном состоянии. Злоумышленник нанес пожилой женщине несколько ударов по телу, голове, конечностям и задушил ее», — рассказали в СК.
В ходе предварительного следствия и в суде Мочалов частично признал вину, заявив, что убил бабушку, чтобы избавить ее от страданий.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 дет лишения свободы.
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