РЖД выделили деньги на обоснование проекта электрички в новосибирский аэропорт

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Компания «РЖД» выделила средства на разработку технико-экономического обоснования проекта городской электрички в Новосибирске.

«Одним из этапов предпроектных работ является рассмотрение перспектив организации сообщения между станцией Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево, в ходе которого проектные институты, участвующие в разработке обоснований, сформируют выводы о целесообразности реализации проекта в целом и строительства железной дороги по направлению в аэропорт в частности», — рассказал «РБК Новосибирск» представитель Западно-Сибирской железной дороги.



Сроки реализации, стоимость проекта, его технические и эксплуатационные характеристики будут известны позже.

Ранее губернатор Андрей Травников назвал продление маршрута электрички до аэропорта реальным и сообщил, что вопрос обсуждался с РЖД.

«Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между вокзалом Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачево. Это абсолютно реально. Для этого, в первую очередь, нужно решить вопрос по строительству второго пути железнодорожного моста», — говорил Травников.