Пока мумию не нашли в подполе: иркутянин забил до смерти сожительницу и врал, что она жива

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Житель Тайшета осужден по решению присяжных за убийство сожительницы. Жертву он зарезал дома, а тело спрятал в подполе, где оно мумифицировалось.

Как выяснили следователи, в 2020 году мужчина избил 38-летнюю сожительницу, а затем нанес ей ножевые удары в грудь и шею. Она скончалась. Тело он спрятал.



«Мужчина всячески скрывал преступление, озвучивая соседям и родственникам женщины различные версии ее отсутствия. Спустя продолжительное время мумифицированное тело погибшей было обнаружено в подполье дома», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Подозреваемый в убийстве был задержан весной 2021 года.

Коллегия присяжных посчитала вину сожителя жертвы доказанной. Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.