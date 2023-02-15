Житель Забайкалья разрубил собутыльника и спрятал в канализационной станции

Дело о жестоком убийстве дошло до суда в Забайкалье. Жертву расчленили и выбросили в канализационную станцию.

49-летний и 46-летний жители Нерчинска употребляли алкоголь в канализационно-насосной станции города. Во время ссоры старший мужчина нанес собутыльнику не менее семи ударов ножом в шею и голову, считает гособвинение.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина расчленил тело и сбросил его в резервуар станции», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Забайкалья 15 февраля.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 105 УК (убийство)

Дело передано в Нерчинский районный суд. Единственный материал об убийстве в электронной картотеке, поступивший в феврале, касается Александра Булдыгерова.