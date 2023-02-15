Новосибирских пивоваров обвинили в загрязнении окружающей среды

© Тайга.инфо/Кирилл Канин

Новосибирскую пивоваренную компанию обвинили в загрязнении окружающей среды. Минприроды региона не стало реагировать на жалобы.

Компания-владелец земельных участков и зданий на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска сообщила в прокуратуру о нарушениях со стороны пивоваров, которые используют местные промышленные площадки. Копия обращения фирмы «Кондор С» оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

«В процессе переработки на элеваторе зерна, используемого для производства пива, в виду отсутствия или не использования оборудования, исключающего попадание продуктов переработки в атмосферу, водные и другие объекты, на постоянной основе производится выброс шелухи, пыли и прочих отходов переработки, которые разлетаются по всей территории промышленной площадки, по соседним земельным участкам, забивают ливневые стоки, канализации, выводя [их] из строя», — сказано в жалобе на имя областного прокурора.

По словам представителей «Кондор С», а также компаний «Сервис Групп» и «Радиус», они еще раньше обращались в управление Росприроднадзора по Сибири, но после этого минприроды Новосибирской области ответило, что якобы не заметило «негативного воздействия на окружающую среду».

«Информация о выбросах их [чиновников] не интересует, поскольку является предположением, оснований для внеплановой проверки с органами прокуратуры нет», — цитирует компания ответ минприроды Новосибирской области.

В конце 2022 года «Кондор С» повтор обратился в Росприроднадзор, который снова перенаправил жалобу в минприроды Новосибирской области. Его, кстати, недавно возглавил новый министр — экс-мэр Бердска Евгений Шестернин. И вот, по данным компании, сотрудница Росприроднадзора выехала на территорию промышленной площадки, «зафиксировала сброс отходов в канализацию» и «пообещала, что случившееся будет освящено на оперативном совещании у мэра».

«Однако, 31 января 2023 года она перезвонила и сообщила, что ничем помочь не может, лучше нам в конце февраля прийти на публичные слушания и сообщить о сложившейся ситуации. Сказать, что мы пребываем в шоке от услышанного — ничего не сказать, — негодует компания в письме прокурору. — Представитель ООО „Русская солодовенная группа“ и ООО „Золотая сфера“ ни один раз сообщали, что у них огромный административный ресурс».

Промышленная площадка находится на территории бывшего алкогольного завода «ВИНАП» в Кировском районе Новосибирска. Знаменитое сибирское предприятие, которые в 1990-е и начале нулевых поставляло продукцию в администрацию президента и федеральный парламент, в 2004-м, после продажи пивоварни «Собол бир» голландской корпорации Heineken, столкнулся с трудностями, в том числе из-за давления федеральных структур, связанных с лицензиями на алкоголь. В итоге акционерам пришлось продавать или сдавать в аренду специализированные промышленные площади некогда популярной марки.

Одним из приобретателей активов стала пивоварня «Медный великан», связанная со структурами Валерия Шмакова и подконтрольными ему и Екатерине Шмаковой «Русской солодовенной группой» и «Золотой сферой». Шмаковы также владеют «Новосибирской пивоваренной компанией», которая указана на сайте «Медного великана» в качестве головной структуры. Пивоварня при этом теперь называет себя «преемником легендарного новосибирского пивоваренновинодельческого комбината, который затем стал „ВИНАПом“». География ее поставок охватывает регионы Сибири от Тюмени до Улан-Удэ.

На балансе ООО «Медный великан», по данным «Контур.Фокус», активов почти на 1 млрд рублей, но выручка компании в 2021 году — 23,4 млн, чистый убыток — 11,6 млн. Баланс «Русской солодовенной группы» оценивается в 1,9 млрд рублей, выручка — около 380 млн, а чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

Тайга.инфо