Новосибирский военный захотел взорвать банк после блокировки карты

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Новосибирский военный захотел взорвать банк после блокировки карты
15 Фев 2023, 09:45

Новосибирского военнослужащего признали виновным в телефонном «терроризме». Он отделался условным сроком.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Александра Попова. Его обвиняли по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий с целью напугать и принудить работников банка разблокировать банковскую карту позвонил на единый абонентский номер банка и сообщил ложную информацию о намерении осуществить взрыв в отделении банка», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Попова к 3 годам условно. Решение пока не вступило в законную силу.


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