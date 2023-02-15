Новосибирский военный захотел взорвать банк после блокировки карты

© 2gis.ru/novosibirsk

Новосибирского военнослужащего признали виновным в телефонном «терроризме». Он отделался условным сроком.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Александра Попова. Его обвиняли по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий с целью напугать и принудить работников банка разблокировать банковскую карту позвонил на единый абонентский номер банка и сообщил ложную информацию о намерении осуществить взрыв в отделении банка», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.



Суд приговорил Попова к 3 годам условно. Решение пока не вступило в законную силу.