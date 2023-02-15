Рок-спектакль «Цой. Последний герой» покажут в Академгородке

15 Фев 2023, 09:36

Рок-спектакль «Цой. Последний герой» о пронзительных историях из жизни Виктора Цоя и музыкантов группы «Кино» покажут на сцене Дома Ученых Академгородка 16 февраля.

«Цой жив!» — эта надпись не стирается со стен, и каждый поклонник, и просто человек, который может чувствовать его песни, это знает! И время здесь бессильно: концерт про Цоя и каждого из нас.

Музыкальное действо «Цой. Последний герой», созданное в необычном жанре спектакля — концерта, исполнено профессиональными музыкантами. Это современный перфоманс, с ощущением документальности и искренности, с импровизацией, внутренней свободой, синтезом жанров и искусств. Про что этот концерт? Про человека, который внезапно стал героем, про его желание войти в историю и при этом, «просто остаться собой».

Здесь звучат песни молодого Виктора Цоя, свободного, ироничного и по-настоящему живого. Истории — штрихи к портрету кумира миллионов. Факты его жизни, серьёзные, забавные, грустные случаи, конечно же, песни, которые будут подпевать все зрители в зале.

Оказывается, его время и мысли так близки нам, и его история становится личной для каждого. Тогда, вдруг, затасканное #Цойжив на пару часов становится какой-то очень актуальной и душевной правдой для всего зала.

Группа «Последний Герой» — один из лучших коллективов, исполняющих песни группы «Кино» на просторах бывшего СССР. Программа-посвящение Виктору Цою — это уникальная возможность переместиться во времени и почувствовать себя на живом концерте легенды русского рока. Ждём всех поклонников и любителей творчества группы «Кино».


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