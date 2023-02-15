Двое подростков пойдут под суд в Красноярске за ложные сообщения о минировании школ. Им грозит до 8 лет

15 Фев 2023, 09:48

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о ложных сообщениях о минировании школ и других соцобъектов в нескольких городах России. Под суд пойдут двое 18-летних молодых людей.

Двое жителей Красноярска обвиняются в «заведомо ложных сообщениях об актах терроризма в школах, детских садах и иных объектах социальной инфраструктуры, в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории городов Красноярск, Иваново, Тольятти и Тюмень (ч. 3 ст. 207 УК РФ)», сообщает СК по региону.

По данным следствия, в конце декабря 2021 года обвиняемые в ходе общения с неустановленными лицами в одной из групп в мессенджере при помощи электронной почты направили в муниципальные учреждения и ГУ МЧС по Красноярскому краю заведомо ложную информацию о минировании школ, детских садов и других объектов в Красноярске.

В дальнейшем, один из обвиняемых, действуя по аналогичной схеме, в период с 14 по 20 января 2022 года направил ложную информацию об актах терроризма в школах, детских садах и иных учреждениях городов Красноярска, Иваново, Тольятти и Тюмень.

В результате следственно-оперативных мероприятий по месту жительства обвиняемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступных деяний.

В ходе расследования одному из молодых людей предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов преступлений, второму — по 1 эпизоду преступления.

За совершение преступлений санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

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