Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 348

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

16:57 Новосибирские единороссы отправили участникам «спецоперации» кувалды в упаковках с символикой партии. Об этом сообщает региональное правительство на своей странице во «ВКонтакте».

«В этот раз передали напрямую для новосибирского батальона продукты питания, теплые вещи, кувалды, — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии Центрального района Жанна Яковлева. — Также доставили особенно ценные сейчас разборные печки-буржуйки, изготовленные по спецзаказу. Ребята оценили поддержку. Лично пожелали нашим бойцам удачи, оптимизма и успехов».



В сообщении не уточняется, о каких кувалдах идет речь. Ранее лидер «СРПЗП» Сергей Миронов принял в подарок кувалду от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кувалда — один из символов военной компании, которой, в частности, могли казнить бывшего заключенного, предполагаемого бойца ЧВК Евгения Нужина.

15:22 В Томском государственном педуниверситете (ТГПУ) начали набирать сотрудников и студентов для работы на участках оповещения о мобилизации. Это следует из приказа ректора Андея Макаренко, копию которого опубликовал ТВ2.

От ТГПУ требуется набрать состав для двух участков оповещения, 30 человек основного состава и 44 — резервного, сказано в документе. Отвечающий за мобилизацию второй отдел ТГПУ должен передать списки для «аппарата усиления военного комиссариата» ректору до 15 марта, а к июню разработают документы для оповещения сотрудников участков оповещения.

К работе на участках хотят привлечь преподавателей и студентов, не подлежащих мобилизации.

14:17 «Союз журналистов России» будет настаивать на отмене уголовной ответственности за «фейки» о ВС РФ (ст. 207.3 УК) и административной — за «дискредитацию» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Но только после завершения «спецоперации», сказал председатель союза Владимир Соловьёв.

«К нам действительно было несколько запросов из московских и региональных СМИ, когда некоторые коллеги были обвинены в неправильных заявлениях по отношению к СВО, подвергались штрафам, наши юристы с ними работали, разбирались, — уверяет Соловьёв. — Два раза удалось штраф этот аннулировать, несколько раз не удалось».

13:05 Россиянам не стоит ждать нового увеличения пенсий в 2023 году из-за «новых территорий», несмотря на высокую смертность пожилых, заявила зампред комитета по соцполитике Госдумы Елена Цунаева («Единая Россия»).

«Уход из жизни наших пожилых граждан это очень печальная история, но у нас прибавляются новые люди, которые выходят на пенсию. Их количество на самом деле немаленькое. Плюс мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории. Это тоже расходные обязательства, с учетом того, что доходных обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится в силу понятных для всех причин, — сказала Цунаева „Ура.ру“. — Поэтому сейчас речь не идет о какой-то простой арифметике, что раз тут выбыло и средства освободились, давайте увеличим [пенсию]. Тем более, что запланированная индексация пенсий идет, пособия, которые возможны, увеличиваются».

«Расчеты на все социальные выплаты на 2023 год были сделаны с учетом новых территорий. Неслучайно бюджет у нас не профицитный, а дефицитный, — отметила Цунаева. — На один триллион рублей увеличили социальные выплаты. Были приняты новые законы. Они учитывают, что база тех же самых пенсионеров, инвалидов на территории ЛНР и ДНР более-менее велась. По Запорожской и Херсонской области у нас информации нет, поэтому многие вещи будут делаться в заявительном порядке».

12:50 Литва уведомила Беларусь о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщил белорусский погранкомитет в телеграм-канале.

«По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, — говорится в заявлении. — Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны».

11:30 ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам «спецоперации» и членам их семей в течение срока действия кредитных каникул. Такое право банки также получат в случае реструктуризации кредитов в рамках собственных программ.

Закон о кредитных каникулах для граждан, которые до мобилизации или участия в «спецоперации», взяли ипотеку, потребительский кредит или микрозаем, вступил в силу в октябре 2022 года.

10:15 Дочь губернатора Алтайского края Виктора Томенко Галина Тилипман уезжает жить в США, следует из постов в инстаграме**, на которые обратил внимание Mash.

Тилипман — психолог. До начала «спецоперации» она работала в Москве, но после 24 февраля 2022 года отправилась на два месяца на Бали, следует из ее постов во «ВКонтакте». Затем были поездки в Италию, Францию, Турцию, Калининград на Алтай.

Муж Галины — гражданин США и РФ Александр Тилипман, утверждает Mash. После начала мобилизации он уехал в Сербию. Супруга захотела окончательно эмигрировать в США, но из-за признание свидетельства о браке в Америке занимает долгий срок. Впрочем, дочь губернатора смогла получить туристическую визу. Сейчас она продает двухуровневую квартиру площадью 207 кв. метров на Мичуринском проспекте в Москве примерно за 70 млн, передает телеграм-канал без ссылок на источник.

В декабре 2022 года США включили губернатора Томенко в санкционный список. Ранее он попал в санкционные списки Украины, Великобритании и Канады. Из публичной биографии Томенко известно, что его дочь Галина в 2018 году окончила Финансовый университет при правительстве РФ, получив степень бакалавра, и продолжила обучение в магистратуре.

Главное на утро 16 февраля

• 20-летний срочник из Коми Сергей Гридин покончил с собой. Об этом сообщают «7х7» и «Сирена» со ссылкой на его родственницу и предсмертную записку. В ней написано, что его накануне «вписали в ротацию на Украину», откуда с его роты якобы еще никто не возвращался.

«После нового года он нам звонил и говорил, что его хотят отправить на Украину. Но потом он сделал вид, что это была шутка. И как сейчас мы поняли, это, возможно, была не шутка», — рассказала сестра Гридина.

Срочник, судя по тексту записки, попросил у командира взвода не ехать в Украину. После этого командир и сержанты «не давали прохода своими издевательствами», сказано в письме. Там же подчеркивается, что рассказать обо всех «измывательствах», которые совершали «эти животные», срочник не может, но надеется, что их посадят за доведение человека до суицида.

«Принял решение умереть здесь на родной земле, без чужой крови на руках», — отметил автор письма.

• Ростовский госпиталь «теряет» справки о ранении тех, кто кого привезли из зоны «спецоперации», сообщил депутат Госдумы Максим Иванов: «Как следствие, раненый боец не может подать рапорт командиру части и потом получить положенные выплаты».

• В Туле, Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе отменили концерты группы Louna. Кроме того, отменен концерт Клавы Коки в Туле. О причинах не сообщается.

Louna должна была выступить в Туле в ConcertHall 21 февраля, а Клава Кока — на той же площадке 8 апреля.

Ранее выступления группы Louna отменяли ярославский «Доброфест», тверской фестиваль «НашРокФест» и фестиваль «Улетай» из Удмуртии. В июле 2022 года «Фонтанка» со ссылкой на источник среди организаторов концертов публиковала список музыкантов, чьи выступления в России якобы считаются «нежелательными». В перечне была группа Louna. Группа провела тур по Казахстану, Узбекистану, Армении и Грузии.

Louna выступила против «спецоперации» в соцсетях и призвала ее остановить: «Это противоестественно. Это ужасно. Это безумно. Этого не должно быть».

• Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов за то, что они публикуют информацию о потерях в «спецоперации». Он уверяет, что при исполнении боевых задач «неизбежны потери», но отметил, что не понимает, «когда руководители регионов трубят о количестве погибших».

«У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — сказано в посте Кадырова, который считает, что военные «сами выбирают этот героический путь» и делают это «осознанно».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

