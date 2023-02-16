Землетрясение произошло на Байкале
© t.me/baikalquake
Землетрясение произошло на Байкале. В Иркутске толчки ощущались в 3 балла.
Землетрясение произошло в акватории озера Байкал утром 16 февраля, сообщил Байкальский филиал геофизической службы РАН. Магнитуда по формуле для региона составила 4,3.
Эпицентр находился примерно в 16 км южнее поселка Большое Голоустное, к востоку от Листвянки.
«5,9 баллов в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов», — уточнили в ГУ МЧС по региону.
Жертв и разрушений нет, отметили в ведомстве.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Еще трое мобилизованных новосибирцев погибли в «спецоперации» Монголия рассчитывает увеличить турпоток из России более чем в полтора раза Начальника отдела красноярской полиции обвинили во взятках от «черных лесорубов» Опрос новосибирского правительства: население больше всего доверяет назначенным главам с уголовными делами Иркутский капитан получил штраф за подлог данных о топливе для самолетов
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo