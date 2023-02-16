Землетрясение произошло на Байкале

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Землетрясение произошло на Байкале
16 Фев 2023, 06:06

Землетрясение произошло на Байкале. В Иркутске толчки ощущались в 3 балла.

Землетрясение произошло в акватории озера Байкал утром 16 февраля, сообщил Байкальский филиал геофизической службы РАН. Магнитуда по формуле для региона составила 4,3.

Эпицентр находился примерно в 16 км южнее поселка Большое Голоустное, к востоку от Листвянки.

«5,9 баллов в эпицентре. В Иркутске ощущалось до 3 баллов», — уточнили в ГУ МЧС по региону.

Жертв и разрушений нет, отметили в ведомстве.


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