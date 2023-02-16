Иркутский капитан получил штраф за подлог данных о топливе для самолетов

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Иркутский капитан получил штраф за подлог данных о топливе для самолетов
16 Фев 2023, 08:32

Офицер признан виновным в подлоге данных о расходе авиационного керосина в Иркутской области. Он отделался штрафом.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Дмитрия Кутузова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 292 УК (служебный подлог), говорится в карточке производства.

«Военнослужащий с целью личного обогащения внес в официальные документы заведомо ложные сведения о заправке воздушного судна авиационным керосином в большем количестве, чем было заправлено фактически. За данные действия Кутузов получил от начальника топливного склада 900 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Кутузова к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Решение в законную силу не вступило.


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Иркутский капитан получил штраф за подлог данных о топливе для самолетов
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