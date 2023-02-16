Начальника отдела красноярской полиции обвинили во взятках от «черных лесорубов»

Начальника одного из райотделов полиции Красноярского края обвинили в коррупции. Он мог получать деньги от знакомого за незаконную рубку леса.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения полиции по Нижнеингашскому району, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю 16 февраля. Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

«По версии следствия, с 1 июня 2020 по 3 января 2023 года <…> полицейский лично и через посредника частями неоднократно получил от знакомого лесозаготовителя взятку в размере 1,45 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Взятка предназначалась за сообщения о планируемых проверках и не привлечение к ответственности за незаконную рубку леса.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте полицейского.