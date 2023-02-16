Монголия рассчитывает увеличить турпоток из России более чем в полтора раза

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Форум туроператоров России и Монголии проходит в Улан-Баторе. Правительство Монголии в 2023—2025 годах запускает проект «Время посетить Монголию» с целью развития туристической отрасли. В планах увеличить въездной туристический поток до 1 млн человек в год. В первую очередь, туроператоры Монголии рассчитывают на расширение связей с приграничными странами. Из России уже в 2023 году надеются привлечь до 250 тыс. человек.

Для достижения поставленных целей Ассоциация туризма Монголии разработала ряд проектов, среди них — проведение Форума «Welcome to Mongolia», на который монгольская сторона пригласила ведущие российские туристические компании. Свыше 80 представителей прибыли в Улан-Батор для диалога с монгольскими коллегами.



В работе форума принимают участие и крупнейшие авиакомпании «Аэро Монголия» и «Хунну Эйр», представители АО «Улан-Баторская железная дорога». Помощь в информационном сопровождении оказывают российские журналисты.

Задача — обсудить туристический потенциал Монголии, познакомить с достопримечательностями с и природными возможностями, рассказать о сегодняшнем дне страны. В 2022 году Монголию посетили 140 тыс. российских туристов, в планах на этот год принять 250 тыс. россиян.

Руководитель российской делегации, вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Сирченко подчеркнул, что все российские регионы открыты для въездного туризма.