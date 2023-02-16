Еще трое мобилизованных новосибирцев погибли в «спецоперации»

© mlgazeta.ru. Похороны в Маслянинском районе

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Похороны прошли сразу в трех районах.

32-летний мобилизованный житель Северного района Андрей Зенин погиб в конце января в зоне «спецоперации», передает госиздание областного правительства Vn.ru. Мужчина был мобилизован 26 октября, отправлен в зону боевых действий мотострелкового взвода в январе.

Кроме того, погиб 43-летний житель Карасукского района Дмитрий Шерстнев, сообщили в местной администрации НГС. Он был мобилизован в октябре 2022 года. Похороны прошли 11 февраля.

В селе Дубровка Маслянинского района прошли похороны гвардии сержанта Владимира Гисса, рассказало местное госиздание облправительства «Маслянинский льновод». Он был мобилизован 26 сентября 2022 года.

Таким образом, известно уже о 21 погибшем мобилизованном из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 138−139.