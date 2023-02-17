Лидера группы «Несчастный случай» задержали в Новосибирске

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Лидера группы «Несчастный случай» задержали в Новосибирске
17 Фев 2023, 06:12

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали в Новосибирске. Его концерт был сорван при участии силовиков.

Концерт группы «Несчастный случай» в клубе Red Rabbit в новосибирском Академгородке был сорван. В заведении сначала отключили свет, а затем на место приехали полицейские и пожарные, говорится в сообщении коллектива во «ВКонтакте».

«Возобновить концерт не удалось, зрители и артисты, естественно, разъехались. Позже Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий», — уточнила группа.

Позже музыкантов отпустили. Никаких протоколов полиция не составляла.

«Многие [в клубе] шутили про полицейских: „Не бережете себя, сейчас сгорите“. Все, похоже, были настроены скептически», — рассказала «Ненаучному Городку» одна из зрительниц несостоявшегося концерта.

Алексей Кортнев и другие участники «Несчастного случая», как и многие деятели культуры, категорически осуждает действия Кремля в Украине. «Мы убеждены, что все фразы, что таким образом Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворению имперских планов и амбиций, которые вдобавок приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам», — говорил солист.


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