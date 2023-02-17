Пять человек погибли при пожаре под Иркутском

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Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Деревянный двухквартирный дом загорелся в селе Мамоны Иркутского района утром 17 февраля. Шесть человек смогли эвакуироваться. Погибли трое мужчин и две женщины, сообщили в СК РФ по региону.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

