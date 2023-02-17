Пять человек погибли при пожаре под Иркутском

© t.me/sledcom38
Пять человек погибли при пожаре под Иркутском
17 Фев 2023, 06:55

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Деревянный двухквартирный дом загорелся в селе Мамоны Иркутского района утром 17 февраля. Шесть человек смогли эвакуироваться. Погибли трое мужчин и две женщины, сообщили в СК РФ по региону.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
17 Фев, 09:37
Число детских суицидов резко выросло в Новосибирской области
17 Фев, 07:46
Новосибирский подполковник погиб в «спеоперации»
17 Фев, 06:55
Пять человек погибли при пожаре под Иркутском
17 Фев, 06:12
Лидера группы «Несчастный случай» задержали в Новосибирске
17 Фев, 05:36
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 349
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования