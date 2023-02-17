Новосибирский подполковник погиб в «спеоперации»

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Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. На этот раз прошли похороны подполковника и тезки осужденного за убийство.

Подполковник Виктор Фурсов из Здвинска погиб в зоне «спецоперации», сообщает паблик администрации района во «ВКонтакте».

Фурсов окончил факультет разведки Новосибирского высшего военного командного училища. Служил в ВС РФ. В августе его отправили в зону «спецоперации», он погиб 10 февраля. «Награжден орденом Мужества посмертно», — отметили в администрации.

Также стало известно о гибели 30-летнего уроженца села Мамоново Романа Черняйкина под Артёмовском (Бахмутом). Он работал охранником, но в ноябре 2022 года уехал на «спецоперацию» в составе ЧВК «Вагнер», сообщило госиздание «Маслянинский льновод». Как он оказался среди наемников, не уточняется, но в администрации Мамоновского сельсовета НГС сказали, что Роман отправился «из мест лишения свободы».

Полный тезка Романа Черняйкина в 2016 году был осужден по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Он получил 8 лет колонии строгого режима за преступление, совершенное 16 мая 2016 года, говорится в апелляционном решении облсуда на приговор Черепановского райсуда, который не был опубликован. Из документа следует, что мужчина признал вину и у него был диагностирован ВИЧ, но наказание смягчать не стали.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 140−141.