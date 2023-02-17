Число детских суицидов резко выросло в Новосибирской области

© unsplash.com/Aman Shrestha
Число детских суицидов резко выросло в Новосибирской области
17 Фев 2023, 09:37

В Новосибирской области второй год подряд серьезно растет количество попыток детских самоубийств. В 2022-м погиб 21 ребенок.

«К сожалению, выросло количество суицидов с участием несовершеннолетних. В 2022 году зарегистрировано 147 попыток, 21 из которых завершилась летальным исходом», — заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман 17 февраля (цитата по «Прецеденту»).

При этом в 2021 году, как следует из доклада областного омбудсмена Надежды Болтенко, было 129 попыток суицида среди детей. Погибли 15 человек.

В 2020-м было 106 попыток самоубийств несовершеннолетних. 16 детей погибли.


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