Тела замерзшей пары нашли в Здвинске на берегу реки

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Тела замерзшей пары нашли в Здвинске на берегу реки
17 Фев 2023, 12:31

В Новосибирской области нашли тела мужчины и женщины. Следственный комитет начал проверку.

Тела замерзших мужчины и женщины нашли на берегу реки в Здвинске, сообщили в СК РФ по Новосибирской области 17 февраля.

Ведомство уточнило, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

СК начал доследственную проверку.

Видео с места опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Новосибирск». На снегу рядом лежали мужчина в джинсах и майке, а также женщина в куртке. Заметно, что на обуви были развязаны шнурки.


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