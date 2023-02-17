Тела замерзшей пары нашли в Здвинске на берегу реки

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В Новосибирской области нашли тела мужчины и женщины. Следственный комитет начал проверку.

Тела замерзших мужчины и женщины нашли на берегу реки в Здвинске, сообщили в СК РФ по Новосибирской области 17 февраля.

Ведомство уточнило, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

СК начал доследственную проверку.

Видео с места опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Новосибирск». На снегу рядом лежали мужчина в джинсах и майке, а также женщина в куртке. Заметно, что на обуви были развязаны шнурки.