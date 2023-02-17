Вице-спикер новосибирского заксобрания отрицает гибель членов его отряда «Вега»

17 Фев 2023, 12:48

Правительственный сайт сообщил о гибели первых членов добровольческого отряда «Вега». Его создатель, первый вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров опроверг эти данные.

«С воинскими почестями под залпы орудий похоронили двух погибших героев-добровольцев элитного отряда „Вега“. Оба попали под минометный огонь украинских националистов, — утверждает сайт Vn.ru, входящий в медиахолдинг новосибирского правительства „Советская Сибирь“. — Как стало известно, первого погибшего из „Веги“ звали Владимиром Щербицким. В элитном новосибирском отряде он был штурмовиком. Об этом нам рассказал его бывший сослуживец по работе в УВД Новосибирска Валерий Пирогов».

Позже новость на сайте издания была исправлена (но осталась в прежней редакции в его паблике во «ВКонтакте»). В текст добавили заявление основателя «Веги» Андрея Панфёрова о том, Владимир Щербицкий и его товарищ не состояли в «Веге», а служили в ЧВК «Вагнер». Панфёров сказал, что в его подразделении «всё хорошо и все живы-здоровы».

По сведениям сайта, 2 февраля «добровольцы готовились к штурму одного из поселков под городом Кременная». Их похоронили 16 февраля на аллее славы Гусинобродского кладбища.


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