Иркутский подросток вдохнул иглу от шприца для инъекций

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Иркутский подросток вдохнул иглу от шприца для инъекций
18 Фев 2023, 06:19

Иркутские врачи извлекли иглу из трахеи подростка. 15-летний житель Ангарска вечером случайно вдохнул иглу от одноразового шприца для инъекций, когда вытаскивал ею застрявшую в зубах пищу.

Рано утром 17 февраля в Иркутскую областную детскую больницу был доставлен подросток с инородным телом трахео-бронхеального дерева. Пациент пояснил, что решил острым предметом достать частички пищи, застрявшие в зубах. При этом он смотрел что-то на компьютере, засмеялся и случайно вдохнул иглу.

Ребенка доставили в больницу Ангарска, где после рентген-исследования установили местонахождения опасного предмета. Игла с наконечником длиной 5 сантиметров застряла в главном бронхе. Для извлечения инородного тела мальчика экстренно привезли в Иркутскую детскую областную больницу.

«Игла от шприца находилась в главном правом бронхе острием вверх, — рассказала заведующая эндоскопическим отделением, хирург-эндоскопист, к.м.н. Анастасия Дмитриенко. —  Захватить ее удалось специальными щипцами „крысинный зуб“. При контрольном осмотре признаков повреждения слизистой не обнаружили».

Большая удача, что острый предмет не повредил бронхо-легочную систему, говорят врачи. Лишь у незначительного числа пациентов с неорганическими инородными телами и длительностью их стояния менее суток при повторном обследовании не выявляется патологических изменений в трахеобронхиальном дереве. Подростку предстоит наблюдаться у врача не менее года.


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