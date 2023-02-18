Насильник задержан в Бурятии за нападения на женщин с камнем и молотком в 2016 году

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Насильник задержан в Бурятии за нападения на женщин с камнем и молотком в 2016 году
18 Фев 2023, 07:06

30-летний житель Бурятии подозревается в серии нападений на женщин, совершенных в 2016 году. Он нападал на незнакомок, бил их по голове, а затем насиловал.

В Бурятии задержан подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в 2016 году на территории Октябрьского района Улан-Удэ. Мужчине вменяют серию нападений на женщин — с изнасилованием и покушением на убийство, изнасилование и покушения на изнасилования. 30-летний мужчина уже дал признательные показания.

Как отмечается в сообщении СК по Бурятии, над раскрытием серии преступлений работали самые опытные следователи и криминалисты, по результатам проведенных экспертиз и комплекса следственных и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками МВД личность подозреваемого была установлена.

«По данным следствия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Октябрьского района Улан-Удэ с целью изнасилования в апреле, июне, декабре 2016 года нападал на ранее незнакомых ему женщин, а именно, наносил удары по голове твердым тупым предметом-камнем, молотком», — говорится в сообщении СК.

Подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия.


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Насильник задержан в Бурятии за нападения на женщин с камнем и молотком в 2016 году
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