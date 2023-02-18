«Дядя Вова, мы с тобой»: томским третьеклассникам предложили разучить песню о возвращении Аляски и последнем бое

18 Фев 2023, 10:24

В одной из школ города Колпашево Томской области ученикам третьих классов предложили к разучиванию песню «Дядя Вова, мы с тобой».

Композиция стала известна в исполнении учеников кадетской школы и экс-депутата Госдумы Анны Кувычко. В частности, там поется о том, что по зову «дяди Вовы» исполнители готовы пойти в последний бой, а также о возвращении Аляски.

Текст песни опубликовал депутат гордумы Томска Вячеслав Третьяков со ссылкой на родителей учеников из города Колпашево. После сообщений в соцсетях в местной школе №2 прокомментировали ситуацию.

«Текст опубликованной песни был предложен педагогом школы для разучивания к школьному фестивалю как один из нескольких вариантов. Учитель увидел видео с исполнением песни волгоградскими школьниками совместно с депутатом Государственной Думы России на канале YouTube и не усмотрел в содержании песни негативного подтекста. Детям был выдан текст песни, который они должны были показать родителям, — говорится в комментарии в паблике школы. — Один из родителей предложил заменить выбранную песню, классный руководитель с ним согласился».

Сейчас дети разучивают другую песню, заверили в образовательном учреждении.

фото: t.me/tretyakov_tomsk


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