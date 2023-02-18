Пьяный житель Минусинска пытался выбросить из окна годовалую дочь из-за ссоры с женой

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Пьяный житель Минусинска пытался выбросить из окна годовалую дочь из-за ссоры с женой
18 Фев 2023, 11:21

25-летний житель Минусинска подозревается в покушении на убийство годовалой дочери. На такой поступок он пошел, требуя примирения с женой.

В Минусинске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка. Под подозрением — 25-летний отец пострадавшей.

«По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей 23-летней сожительницей, требуя от нее примирения высказал угрозу убийством в отношении своей малолетней дочери в случае невыполнения его требования. Не дождавшись согласия сожительницы, злоумышленник взял на руки годовалую дочь, подошел к окну комнаты, открыл его и высунул ребенка за пределы квартиры в оконный проем», — сообщили в СК.

Совершить убийство ему помешала прибывшая на шум соседка.

По данным прокуратуры, пара живет на пятом этаже. «Мать с дочкой и трехлетним сыном ранее на учетах в органах профилактики не состояла, к ответственности не привлекалась», — отметили в ведомстве.

Прокуратура намерена оценить деятельность органов системы профилактики, а также условия проживания и воспитания детей.


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