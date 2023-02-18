Избивают и ставят на счетчик: полиция и прокуратура Новосибирска расследуют нападения «ашановской группировки» на детей

Родители учеников 78-й школы Новосибирска, а так же жители 4-го и 5-го микрорайонов пожаловались на молодых людей, терроризирующих детей. Они называют себя «Ашановской группировкой».

Подростки запугивают, и якобы бьют и «ставят на счетчик» детей в 4-м и 5-м микрорайонах Новосибирска. Такую информацию из СМИ начали проверять прокуратура и полиция в Калининском районе.



Прокуратура намерена проверить сообщения о противоправных действиях группы, называемой «Ашановские», а также оценить полноту, своевременность и законность действий органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.