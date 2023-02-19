Обманутые дольщики Новосибирска заявили о бездействии региональных властей

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Обманутые дольщики вывесили баннер на долгострое в Новосибирске. Они считают, что региональные власти не обращают внимания на обещания президента РФ.

«Долгострой 19 лет. Властям НСО не указ президент», — баннер с таким текстом появился на долгострое на улице Красина, 56.

Высота баннера составила пять этажей.

«Я купила квартиру в далеком 2004 году, это был успешный проект, его активно пиарили в мэрии Новосибирска, причем сама мэрия, тоже скупала в этом доме квартиры», — цитирует одну из дольщиц паблик «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте».

Мэрию в 2004 году возглавлял Владимир Городецкий. Сейчас он представляет в Совфеде Р Ф нынешнего губернатора-единоросса Андрея Травникова.

Теперь власти предлагают жителям создать ЖСК для самостоятельной достройки дома через дополнительные вложения. Еще в 2021 году губернатор Травников обещал активизировать работу по проблеме обманутых дольщиков после визита генпрокурора Р Ф Игоря Краснова.

«В дополнение к другим региональным инструментам, которые мы использовали, реально заработал новый инструмент — инструмент финансирования через ППК „Фонд“. Есть все основания в кратчайший период проблему обманутых дольщиков решить», — уверял Травников.

Но, по словам министра строительства Алексея Колмакова, ППК «Фонд» отказал в «применении федерального механизма» из-за «отсутствия подтвержденного финансирования». Он считает, что дольщикам следует создать жилищно-строительный кооператив.

Всего у долгостроя на Красина 116 обманутых дольщиков. Достройка объекта без расселения частного сектора на придомовой территории и строительства парковки оценивается в 120 млн рублей. Часть дольщиков за 19 лет уже стали пенсионерами и не могут доплачивать за достройку.