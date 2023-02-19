Забайкальский тренер не стал вызывать полицию, не поверив в развратные действия над подопечным ребенком

19 Фев 2023, 09:56

Молодая спортсменка из Забайкалья заявила о развратных действиях со стороны мужчины во время турнира. Тренер не поверил ей и не стал вызывать полицию.

Девочка-подросток была на соревнованиях в Агинском Бурятском округе Забайкалья. Рано  утром в ее гостиничный номер забрался мужчина.

«Ночевали дети в гостинице „Сапсан“ в Агинском. Примерно в 06:20 утра 12 февраля в номер к моему ребенку проник посторонний мужчина, который совершил в отношении нее развратные действия, — рассказала мать девочки „Чите.ру“. — Дочь убежала из комнаты и сообщила об этом взрослым. Тренер ребенку не поверил и полицию не вызвал. В воскресенье вечером она вернулась, я ее уложила спать и, когда она проснулась, мы уже начали звонить в полицию».

Ребенок уже опознал подозреваемого. Но того не стали задерживать, как пишет издание со ссылкой на мать девочки, «потому что статья не тяжелая, у него адвокат хороший».

Мужчина списывает произошедшее на случайность, якобы он не видел ребенка и не трогал его, рассказала женщина.


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