Уголовное дело завели из-за обманутых дольщиков в Новосибирске

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В Новосибирске возбуждено очередное уголовное дело из-за долгостроя. Застройщик мог привлечь более 84 млн рублей дольщиков.

«Прокуратурой установлено, что строительство многоквартирного дома по улице Добролюбова, 162/1 стр. в Октябрьском районе Новосибирска осуществлялось ООО „НСК-Инвест“, а затем ЖСК „НСК-Инвест“ с привлечением средств граждан — участников долевого строительства без полученных в установленном порядке разрешительных документов, при этом взятые на себя подрядчиком обязательства не исполнялись и сроки строительства дома необоснованно затягивались», — говорится в заявлении ведомства.



Объем привлеченных средств дольщиков оценивается свыше 84 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

ООО «НСК-Инвест» возглавлял Александр Кисляк, фирма принадлежала Сергею Степанову, Руслану Боенкину и Владимиру Топчилову, говорится в сервисе «Контур.Фокус». Компания была исключена из ЕГРЮЛ в феврале 2023 года, ее последним владельцем называется зарегистрированная в Британии «Саутф Винд Инвэстмэнт Груп ЛТД «.

Сергей Степанов также возглавляет ЖСК «НСК-Инвест».