Потепление до нуля градусов придет в Новосибирск

© unsplash.com/Maria Savchenko
Потепление до нуля градусов придет в Новосибирск
19 Фев 2023, 11:00

Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Новосибирской области. Столбик термометра поднимется до нуля и выше.

Температура воздуха в Новосибирской области днем 21 февраля достигнет -5…0 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным «Яндекс.Погоды», днем 23−24 февраля ожидается до +3 градусов.

Также плюсовые температуры прогнозируются в Кузбассе, Алтайском крае и Республике Алтай.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
19 Фев, 12:50
Налоговая решила обанкротить новосибирского производителя лекарства от малярии
19 Фев, 11:00
Потепление до нуля градусов придет в Новосибирск
19 Фев, 10:09
Уголовное дело завели из-за обманутых дольщиков в Новосибирске
19 Фев, 09:56
Забайкальский тренер не стал вызывать полицию, не поверив в развратные действия над подопечным ребенком
19 Фев, 06:50
Обманутые дольщики Новосибирска заявили о бездействии региональных властей
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования