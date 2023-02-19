Потепление до нуля градусов придет в Новосибирск

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Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Новосибирской области. Столбик термометра поднимется до нуля и выше.

Температура воздуха в Новосибирской области днем 21 февраля достигнет -5…0 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным «Яндекс.Погоды», днем 23−24 февраля ожидается до +3 градусов.

Также плюсовые температуры прогнозируются в Кузбассе, Алтайском крае и Республике Алтай.